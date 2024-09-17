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Лукашенко рассказал о договоренностях с Россией и Украиной по дронам

Лукашенко: Минск договорился с Москвой и Киевом не освещать случаи залетов БПЛА

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Илья Питалев/РИА Новости

Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать случаи нарушения государственной границы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), рассказал президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, данное решение объясняется особенностями управления БПЛА, новизной данного типа вооружения для Москвы и Киева, а также работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Он подчеркнул, что на территорию Белоруссии прилетают как украинские, так и российские беспилотники.

17 сентября Лукашенко заявил, что нападение на Белоруссию какой-либо иностранной державы является началом третьей мировой войны.

11 сентября сообщалось, что Белоруссия усилила меры безопасности для недопущения в страну диверсантов. Министр внутренних дел республики Иван Кубраков заявил, что в приграничье размещены специальные подразделения ОМОНа и внутренних войск, перед которыми поставлена задача предотвратить проникновение противника в белорусские населенные пункты.

Ранее Лукашенко оценил возможность покорения Белоруссии.

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