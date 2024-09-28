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В Белоруссии предупредили Украину об ответе из-за применения беспилотников

МИД Белоруссии: Минск незамедлительно ответит на применение дронов ВСУ в стране

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president.gov.by

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что его страна незамедлительно ответит, если установит умышленное применение украинских беспилотников на белорусской территории. Его слова на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН передает РИА Новости.

«Если только будет видно, что есть какие-то именно умышленные действия с точки зрения целевого использования беспилотников по белорусской территории, ответ, как сказал глава нашего государства, будет незамедлительным», — сказал дипломат, комментируя инцидент со сбитыми в августе над страной украинскими дронами.

По словам Рыженкова, обсуждение этого вопроса на международных площадках не несет позитивных результатов, поскольку в качестве первопричины произошедшего Минску указывают на спецоперацию России на Украине. Он отметил, что Белоруссию также хотят убедить в непредумышленности залета дронов на ее территорию.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. По его словам, перехват был произведен средствами противовоздушной обороны на высоте 1,5 км. Белорусский лидер отметил, что сбитые дроны, предположительно, были ударными беспилотниками Вооруженных сил Украины.

Позднее пресс-секретарь Лукашенко заявляла, что он прилагает все усилия, чтобы избежать вовлечения Белоруссии в конфликт на Украине. По словам президента, нападение на страну какой-либо иностранной державы является началом третьей мировой войны.

Ранее в России пообещали ответить Украине за провокации в отношении Белоруссии.

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