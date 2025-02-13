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Российские военные захватили украинский танк с британским оборудованием

Российские военные захватили украинский танк Т-72 с британским минным тралом
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Telegram-канал Уголок Ситха

Российские бойцы из 70 мотострелкового полка захватили в зоне специальной военной операции (СВО) танк Т-72М1 Вооруженных сил Украины (ВСУ), оснащенный дополнительным оборудованием британского производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Уголок Ситха».

Речь идет о ножевом минном трале Track Width Mine Ploughs (TWMP), разработанном британской компанией Pearson Engineering. Российские военные эвакуировали в свой тыл подбитый танк с таким оборудованием. Несмотря на повреждения, его можно отремонтировать.

12 февраля сообщалось, что Великобритания объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на £150 млн (около $185,8 млн). В него войдут беспилотные летательные аппараты (БПЛА), танки, а также системы противовоздушной обороны (ПВО).

5 февраля сообщалось, что сахалинские военнослужащие из группировки войск «Восток» захватили британский бронетранспортер Mastiff на Южно-Донецком направлении.

Ранее военкоры показали редкий трофей, захваченный у ВСУ.

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