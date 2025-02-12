Еще один мужчина получил ранения при обстреле в Белгородской области

Один человек пострадал при обстреле грузовика в селе Колыхалино Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Количество раненых за сегодняшний день увеличилось до пяти. В медучреждение обратился мужчина, который находился в машине, поврежденной в результате удара дрона по грузовому автомобилю в селе Колыхалино», — рассказал он.

Кроме того, под обстрел попал город Шебекино. В результате падения боеприпаса было повреждено остекление двух многоквартирных домов.

12 февраля сообщалось, что в Волоконовском районе на участке автодороги Погромец — Коновалово — Давыдкин на движущийся легковой автомобиль ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, в результате чего была ранена семейная пара.

Также обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. Как рассказал губернатор, в результате атаки были посечены фасад и ворота частного дома. Кроме того, указал Гладков, в результате обстрела были повреждены линии газо- и электроснабжения.

Ранее российские военные уничтожили беспилотники в Белгородской области.