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Хегсет полетит в Польшу

Глава Пентагона Пит Хегсет собирается посетить Варшаву
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Evelyn Hockstein/Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет собирается посетить Варшаву в пятницу, 14 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство национальной обороны Польши.

«В пятницу, 14 февраля, в Варшаве вице-премьер — министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш встретится с министром обороны США Питом Хегсетом», — сообщили в польском военном ведомстве.

Там добавили, что темой переговоров Хегсета и Косиняк-Камыша станут развитие двустороннего сотрудничества, совместные проекты, продолжение сдерживающих действий на восточном фланге НАТО.

До этого шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял, что Соединенные Штаты не считают вступление Украины в НАТО реалистичным исходом мирного решения конфликта.

При этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте, отвечая на вопросы журналистов о переговорах по конфликту на Украине, впервые не стал утверждать, что Украина станет членом альянса.

Ранее Захарова заявила, что Запад использовал Украину и «списал в утиль».

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