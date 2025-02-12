Российским войскам осталось пройти около 1,5 километра на Угледарском направлении до государственной границы РФ. Об этом в эфире телеканала »Россия 1» заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, советник главы ДНР.

«Если говорить об Угледарском направлении, на котором я сейчас нахожусь как раз в одном из командных пунктов, у нас до административных границ нашей республики и государственной границы Российской Федерации остаются считанные км, то есть около 1,5 км», — заявил Гагин.

Он добавил, что украинские войска продолжают сопротивление в лесополосах, рядом с которыми расположены укрепрайоны ВСУ.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российская армия отбросила противника в западной части Времевки и продвинулась на запорожской линии фронта, освободив порядка 9 квадратных километров в направлении Днепропетровской области.

Ранее украинское издание сообщило о массированном ракетном ударе по Киеву.