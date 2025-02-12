Власти Запорожской области рассказали, зачем ВСУ атаковали Энергодар

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ сорвали ротацию сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС с помощью атак по Энергодару.

«Была устроена циничная провокация, но благодаря защите и усилиям военной комендатуры Запорожской области и Росгвардии, все специалисты МАГАТЭ в безопасности. <...> Надеюсь, что специалисты МАГАТЭ в очередной раз смогли оценить «адекватность» киевских властей», - поделился Балицкий.

До этого пресс-служба ЗАЭС сообщала, что на Запорожской атомной электростанции отменили запланированную ротацию специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с провокациями со стороны украинских войск.

12 февраля на станцию должны были прибыть четыре инспектора в составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ. Они должны были давать оценку состояния безопасности ЗАЭС — как эксплуатационной, так и фактической.

Ранее директор ЗАЭС рассказал, сколько раз за год ВСУ атаковали станцию.