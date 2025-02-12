Суд приговорил готовивших атаки на российские АЭС украинцев к 23 годам колонии

Двух украинцев приговорили к 23 годам за попытку подрыва АЭС в РФ в канун 9 мая

Первый Западный окружной военный суд приговорил граждан Украины Александра Майструка и Эдуарда Усатенко к 23 годам тюрьмы и крупным штрафам. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

По данным следствия, украинцы предприняли попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций (АЭС) в канун Дня Победы. В результате им удалось разрушить одну опору ЛЭП Ленинградской АЭС. Ущерб составил 10,8 млн рублей.

Согласно решению суда, Майструк и Усатенко будут отбывать первые пять лет срока в тюрьме. Оставшийся срок наказания — в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал их выплатить штрафы в размере 900 тыс. рублей и взыскал с обвиняемых причиненный ущерб в полном объеме.

О задержании Майструка и Усатенко стало известно 25 мая 2023 года. Как утверждало ФСБ, мужчин завербовал подполковник Службы внешней разведки Украины Виталий Горбатюк, после чего они прошли спецподготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях. Затем диверсанты незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области. В октябре 2024 года граждане Украины признали вину.

Ранее суд вынес приговор двум украинским военным за преступления в Курской области.