Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинцы признали вину по делу о подготовке атак на российские АЭС в канун Дня Победы

Украинцы Майструк и Усатенко признали вину по делу об атаках на российские АЭС

close
Freepik.com

Граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко признали вину в том, что они собирались в канун 9 Мая в 2023 году подорвать более 30 опор линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС. Об этом сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале.

По ее словам, обвинение будет доказывать, что украинцы, «входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины», хотели совершить этот теракт, «чтобы нанести серьезный экономический и репутационный ущерб» России.

Дело слушается в Первом Западном окружном военном суде. По данным Лебедевой, оно является первым в истории судебной инстанции, когда фигурантам вменяется, помимо других преступлений, обучение диверсиям. Ущерб, причиненный действиями фигурантов, превысил 10,8 млн рублей.

О задержании Майструка и Усатенко стало известно 25 мая 2023 года. Как утверждает ФСБ, мужчин завербовал подполковник Службы внешней разведки Украины Виталий Горбатюк, после чего они прошли спецполготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях. Затем диверсанты незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области. ФСБ также задержала двух россиян, которые, по данным спецслужбы, помогали Майструку и Усатенко в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками.

Ранее IT-специалиста из Москвы осудили за госизмену в пользу США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами