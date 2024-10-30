Украинцы признали вину по делу о подготовке атак на российские АЭС в канун Дня Победы

Граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко признали вину в том, что они собирались в канун 9 Мая в 2023 году подорвать более 30 опор линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС. Об этом сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале.

По ее словам, обвинение будет доказывать, что украинцы, «входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины», хотели совершить этот теракт, «чтобы нанести серьезный экономический и репутационный ущерб» России.

Дело слушается в Первом Западном окружном военном суде. По данным Лебедевой, оно является первым в истории судебной инстанции, когда фигурантам вменяется, помимо других преступлений, обучение диверсиям. Ущерб, причиненный действиями фигурантов, превысил 10,8 млн рублей.

О задержании Майструка и Усатенко стало известно 25 мая 2023 года. Как утверждает ФСБ, мужчин завербовал подполковник Службы внешней разведки Украины Виталий Горбатюк, после чего они прошли спецполготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях. Затем диверсанты незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области. ФСБ также задержала двух россиян, которые, по данным спецслужбы, помогали Майструку и Усатенко в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками.

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