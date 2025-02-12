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В Харькове на территории ТЦК неизвестный ранил ножом военнослужащего ВСУ

В харьковском ТЦК ударили ножом военного
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Неизвестный ударил ножом бойца Вооруженных сил Украины на территории центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата. — «Газета.Ru») в Харькове. Об инциденте сообщила пресс-служба Харьковского ТЦК.

«Во время атаки преступник использовал газовый баллончик и нанес военнослужащему ВСУ ножевое ранение», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На место приехали правоохранители и врачи. Пострадавшему оказали помощь. Уточняется, что сейчас его жизни ничего не угрожает. Нападавшего задержали, полиция ведет расследование.

9 февраля сообщалось, что под Киевом нашли преподавателя с переломом костей черепа, ранее задержанного сотрудниками центра комплектования. Согласно информации в соцсетях киевлян, утром 5 февраля мужчину остановили у Стрыйского рынка во Львове по дороге на работу, доставили в военкомат для обновления учетных данных и заставили его за два часа пройти военно-врачебную комиссию. Блогер Влад Кононов утверждает, что при этом пострадавший даже не посетил большинство врачей. Когда комиссия узнала о том, что преподаватель страдает от синдрома обструктивного апноэ сна, ее представитель сказал: «Если сейчас не беспокоит — значит, здоров».

Как писали украинские СМИ, позднее преподавателя нашли на обочине дороги под Киевом в критическом состоянии: у него обнаружили перелом костей черепа и отек мозга. Прохожий вызвал ему скорую. В ТЦК отрицают причастность к избиению мужчины. Там заявили, что при проверке документов выяснили, что он не состоял на воинском учете, хотя не имел права на отсрочку, так как в университете работал лаборантом. После прохождения медкомиссии он был признан годным к службе.

Ранее в Киеве сотрудники ТЦК стали выхватывать мужчин из автомобилей прямо на ходу.

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