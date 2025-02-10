В Донецке рассказали о ночной атаке украинских БПЛА

Украинские дроны ночью атаковали административный центр Донецкой народной республики (ДНР), в результате чего повреждения получили жилой дом и остановка общественного транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

По его словам, один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упал во дворе жилого дома в Киевском районе. Из-за этого несколько стоявших здесь автомобилей, а также само здание получили урон. В строении было повреждено остекление.

«На данный момент все коммунальные службы занимаются согласно алгоритму устранения аварий», — добавил Кулемзин.

При этом он дополнил пост фотографиями, на которых запечатлены последствия атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах видно, что повреждения также получили остановка общественного транспорта и торговые павильоны.

Как рассказал глава городского округа, после ударов проезжая часть улицы Артема оказалась засыпана осколками стекла и фрагментами поврежденных конструкций. К текущему моменту специалисты очистили дорогу от обломков, а в ближайшее время должны завершить закрытие теплового контура поврежденного жилого дома.

Ранее в Краснодарском крае обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом, в котором находилась беременная женщина.