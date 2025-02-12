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В Энергодаре подсчитали число атак со стороны ВСУ с начала года

Энергодар с начала года подвергся около 50 атакам со стороны украинских военных
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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинские военные с начала текущего года около 50 раз атаковали город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция (АЭС), и его окрестности. Об этом РИА Новости рассказал временно исполняющий обязанности главы администрации населенного пункта Максим Пухов.

Он пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по городу с помощью артиллерийских орудий и беспилотников.

«По нашим косвенным подсчетам, их (атак. — «Газета.Ru») не менее 50. Не менее 40 ударов дронов», — сказал Пухов.

Врио главы администрации Энергодара уточнил, что чаще всего целью становится инфраструктура населенного пункта. При этом бывают случаи, когда выпущенные ВСУ снаряды и беспилотники падают в черте города, хоть и вдали от жилых кварталов.

12 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные нанесли удар по автомобильной стоянке в Энергодаре. Парковка находится на расстоянии всего 300 метров от первого реактора АЭС.

Как отметил глава региона, для атаки ВСУ использовали дрон. В то же время он призвал местных жителей не поддаваться панике и оставаться дома, пока ситуация не стабилизируется.

Ранее украинские военные дважды предприняли попытки атаковать Энергодар.

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