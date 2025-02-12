Средства ПВО РФ уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

«Около 12:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

12 февраля в Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи средства ПВО перехватили три украинских дрона в небе над Белгородской областью. Другие подробности в ведомстве не уточнили.

Вечером 11 февраля в Белгородской области ликвидировали три БПЛА. Еще один беспилотник нейтрализовали в воздушном пространстве Курской области. По данным Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны работали в регионах в период с 16:40 до 17:45 мск.

До этого украинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. На этом фоне на территории предприятия начался пожар, его ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Донецке после атаки украинских БПЛА зафиксировали повреждение жилого дома и остановки общественного транспорта.