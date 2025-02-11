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Более 500 украинских солдат попали в огневой мешок у курского села

Mash: более 500 бойцов ВСУ попали в огневой мешок у курского села Свердликово
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Евгений Биятов/РИА Новости

В районе села Свердликово в Курской области более 500 украинских военнослужащих оказались в окружении. Об этом сообщает Mash.

Российские силы смогли окружить их в ходе контрнаступления, начавшегося у реки Локни. Село Свердликово находится под контролем российских войск и в данный момент проводится зачистка территории.

Отмечается, что украинские военные сосредоточили свои резервы в селе Юнаковка, расположенном в Сумском районе. Из курской Суджи осуществляется эвакуация раненых, а также возвращение с новыми резервами. Во время ротаций противник подвергается атакам с использованием дронов.

Кроме того, российские войска продолжают давление на противника вдоль Черкасской Конопельки после освобождения Фанасеевки и в районе Погребков.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров.

Ранее в МИД РФ ответили на слова Зеленского об обмене части Курской области.

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