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Военкоры заявили о мощном прорыве российских войск в Курской области

«РВ»: ВС России продвинулись на глубину более двух километров в Курской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на глубину более двух километров в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Мощный прорыв на Курском фронте. <...> В Курской области российские войска продвинулись на участке шириной около 20 км на глубину более 2 км», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, российские военнослужащие продвинулись в районах за населенным пунктом Николаево-Дарьино. В настоящее время, как отметили авторы, войска ВС России завершают зачистку села Свердликово и штурмуют Никольское.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва не намерена вести переговоры на подобных условиях. В Госдуме же напомнили украинскому лидеру о романе «Двенадцать стульев» и фразе «Торг здесь неуместен». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинскими военными почти всех мужчин в курском селе.

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