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В Кремле назвали чудовищными зверствами убийства военными ВСУ мужчин в курском селе

Песков прокомментировал данные об убийствах ВСУ мужчин в селе Николаево-Дарьино
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Кремле после появления информации о том, что украинские военные убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, отметили, что российские дипломаты продолжают работу по донесению до международных организаций данных о «зверствах киевского режима». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, западные СМИ «продолжают свою линию на умалчивание вопиющих зверств боевиков киевского режима». Он обратил внимание на то, что средства массовой информации стран Запада «не идут на то, чтобы давать сбалансированную информацию даже по чудовищным зверствам».

«Но наши дипломаты продолжают работу по донесению информации до коллег на площадках международных организаций и в двустороннем плане», — отметил он.

27 января Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны освободили Николаево-Дарьино от украинских формирований. В боях за село принимали участие подразделения группировки российских войск «Север».

Позже в российском оборонном ведомстве заявили, что украинские военные убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.

Ранее в Курске арестовали военного ВСУ, подозреваемого в убийстве шести женщин.

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