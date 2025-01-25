В Курске арестовали военного ВСУ, подозреваемого в убийстве шести женщин

В Курске судья постановил арестовать украинского военнослужащего, которого подозревают в убийстве не менее шести жительниц села Русское Поречное. Об этом сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

По данным пресс-службы, Ленинский районный суд города заключил под стражу 26-летнего военнослужащего ВСУ Евгения Фабрисенко.

По версии следствия, мужчина с другими военнослужащими ВСУ пересекли государственной границу России и с 29 сентября по 1 октября расправились с не менее шестью жительницами села. Также установлено, что подельники «совершили преступления против половой неприкосновенности» против погибших перед тем, как убить их.

Накануне Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении военнослужащего украинских войск, который расстрелял трех безоружных российских военных в Курской области.

В сентябре прошлого года военнопленный Гусак признался в разговоре с РИА Новости, что расстрелял по приказу командования трех пленных бойцов Вооруженных сил РФ. Украинец сообщил, что инцидент произошел в Курской области.

Ранее на Украине повторно арестовали генерала за потерю части Харьковской области.