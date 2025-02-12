На Запорожской АЭС прокомментировали атаку ВСУ по Энергодару

На ЗАЭС заявили о стабильной работе станции после атаки ВСУ

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) работает в обычном режиме после атаки украинских войск рядом с ее территорией. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.

В настоящее время все шесть блоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодный останов». Нарушений пределов и условий безопасности на станции не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения находится в норме и не превышает природных значений.

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что руководство станции обеспечивает полную безопасность ее эксплуатации и эффективную работу персонала.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автостоянку в Энергодаре, расположенную в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС.

7 февраля генеральный директор компании «Росатом» Алексей Лихачев по итогам встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил, что число атак ВСУ на Запорожскую АЭС растет.

Ранее директор ЗАЭС рассказал, сколько раз за год ВСУ атаковали станцию.