Главные причины поражений Украины на фронте — это коррупция, дезертирство и выезд граждан из страны. Об этом в интервью порталу WPolityce.pl заявил польский генерал Богуслав Пацек, директор Музея Войска Польского.

«Рак все сильнее пожирает Украину, это огромная коррупция, которая не только не притормозила во время войны, но породила новый вид рака — военную коррупцию», — сказал он.

Пацек отметил, что взяточничество, покупка неисправного оружия для того, чтобы купить дешево и хорошо заработать на этом, передача в ВСУ негодных боеприпасов — это элементы, являющиеся верхней частью айсберга.

Он считает, что Украина продолжает войну из-за «имиджевых причин».

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что президент США Дональд Трамп должен признать поражение в конфликте на Украине ради заключения мирного соглашения. По его мнению, Вашингтон и НАТО проиграют войну на Украине при «любом из неядерных вариантов развития событий».

Ранее букмекеры оценили вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году.