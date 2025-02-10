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Трампа призвали признать поражение в конфликте на Украине

Профессор Малинен призвал Трампа признать поражение на Украине ради мира
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Carlos Barria/Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп должен признать поражение в конфликте на Украине ради заключения мирного соглашения. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Заключение мира почти всегда требует признания поражения. Теперь это ждет вас», — обратился он к американскому президенту.

Профессор обратил внимание на то, что Вашингтон и Североатлантический альянс проиграют войну на Украине при «любом из неядерных вариантов развития событий».

Также Малинен задался вопросом, как далеко будет готов зайти Трамп перед принятием поражения.

8 февраля Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа и сколько всего у него было контактов с Путиным. Ключевой темой обсуждения стал украинский конфликт. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о разговоре двух президентов.

Ранее букмекеры оценили вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году.

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