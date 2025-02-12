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Российские войска ударили по позициям и инфраструктуре ВСУ в 139 районах

Минобороны: ВС РФ поразили инфраструктуру и позиции ВСУ в 139 районах за сутки
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска за прошедшие сутки поразили инфраструктуру и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 139 районах. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. В результате Вооруженные силы (ВС) России поразили инфраструктуру военных аэродромов, места хранения горюче-смазочных материалов и пункт временной дислокации иностранных военнослужащих, отметили в министерстве.

Помимо этого, системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы Hammer и 66 беспилотников.

Всего, по данным Минобороны, с начала конфликта ВСУ потеряли 43 тысячи беспилотников, 21 тысячу танков и бронированных машин, 653 самолета и 283 вертолета. Кроме того, российские войска уничтожили 592 зенитных ракетных комплекса, 21 тысячу орудий полевой артиллерии.

Накануне морской пехотинец с позывным Француз, удостоенный двух медалей «За отвагу», поделился своим опытом столкновения с ВСУ. В тот момент он находился в эвакуационной группе и управлял УАЗом, в котором перевозил раненых.

Ранее появилось видео с российскими дронами, сорвавшими наступление ВСУ в Белгородской области.

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