Российские военнослужащие сняли на видео операцию, сорвавшую массированное наступление украинской армии в Белгородской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал российского оборонного ведомства.

На кадрах можно заметить, как российский «дерзкий дрон» залетает в ангар с замаскированной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Беспилотник влетел в одну из машин, после чего в помещении начался пожар. Второй БПЛА влетел в соседнюю машину, поразив тяжелую технику противника.

По данным пресс-службы, операцию проводили расчеты FPV-дронов российской группировки войск «Запад» на территории Харьковской области. В результате операции было уничтожено два бронетранспортера ВСУ западного производства.

До этого морской пехотинец с позывным Француз поделился своим опытом столкновения с ВСУ. По словам военного, ночью его группа столкнулась с украинским танком. Когда он услышал свист приближающегося снаряда и увидел вражескую боевую машину, принял решение идти на таран, чтобы обозначить цель для российских войск. В результате столкновения его УАЗ загорелся, и пламя перекинулось на танк противника.

Ранее российские военные сбили три французские авиационные бомбы за сутки.