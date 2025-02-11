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Российский военный протаранил на УАЗе танк ВСУ и победил

Боец ВС России с позывным «Француз» протаранил на УАЗе танк ВСУ и победил
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Евгений Биятов/РИА Новости

Морской пехотинец с позывным «Француз», удостоенный двух медалей «За отвагу», поделился в интервью RT своим опытом столкновения с ВСУ. В тот момент он находился в эвакуационной группе и управлял УАЗом, в котором перевозил раненых.

По словам «Француза», ночью в Донбассе царила такая темнота, что практически ничего не было видно, а прибор ночного видения не обеспечивал необходимой четкости изображения через лобовое стекло автомобиля.

В один из моментов его группа столкнулась с танком ВСУ. Когда он услышал свист приближающегося снаряда и увидел вражескую боевую машину, принял решение идти на таран, чтобы обозначить цель для российских войск.

«Ну и поехали прямо на него. Последнее, что успел подумать: «Мама, прости!» — рассказал он о своих чувствах в тот момент.

В результате столкновения его УАЗ загорелся, и пламя перекинулось на танк противника. Это привлекло внимание двух российских боевых машин пехоты, которые вышли на перехват и уничтожили танк ВСУ. Однако «Француз» при ударе вылетел через лобовое стекло, получив серьезные ранения лица и провел несколько дней в коме.

Сейчас он восстанавливается во Владивостоке, перенес несколько операций и готовится к следующей.

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