Украинский военный Максим Полищук заявил о желании остаться в плену у Вооруженных сил РФ вместо возвращения в армию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Полищука, у него была возможность вернуться к своим сослуживцам, но ему не хотелось.

«Побоялся, подумал, что лучше так, как есть. Ко мне было нормальное отношение, не обижали», — заявил пленный.

Полищук рассказал, что работники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) остановили его по дороге на работу под предлогом проверки документов. По его словам, в подразделении часто происходили случаи дезертирства, а в некоторых из них можно было передать зарплатную карточку командиру и отправиться домой.

Незадолго до этого пленный военный Вооруженных сил Украины Сергей Вальчук рассказал, что многих людей, которые занимаются отловом уклонистов от службы в армии Украины, отправляют в Курскую область.

11 февраля пленный украинский военнослужащий Петр Полинкевич заявил, что видел на службе в 25-й отдельной штурмовой бригаде 16-летних подростков. По словам бойца, он попал в плен к российским военным в Курской области, куда его принудительно мобилизовали.

Ранее в генконсульстве РФ рассказали о реакции на расширение мобилизации на Украине.