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Названо число атак ВСУ по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область более 50 беспилотниками за сутки
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска за сутки атаковали территорию региона беспилотниками более 50 раз.

По словам главы Белгородской области, 44 населенных пункта в девяти муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Всего было выпущено 42 снаряда и совершены атаки с применением 56 беспилотников, 23 из которых были сбиты. Различные повреждения были выявлены в четырех многоквартирных домах, семи частных домовладениях, трех социальных объектах, помещении сельхозпредприятия, административном здании, коммерческом объекте и пяти транспортных средствах.

В Белгороде в результате авиаудара в одном из жилых домов были повреждены окна. В Валуйском районе в ходе одного обстрела по поселку Уразово, селам Вериговка, Долгое, Новопетровка, Шелаево и хутору Леоновка было выпущено пять снарядов. Кроме того, были совершены атаки с использованием 12 беспилотных летательных аппаратов.

По данным Гладкова, в Белгородском районе в 12 населенных пунктах было зафиксировано девять случаев прилета боеприпасов, а также 11 атак с использованием беспилотников. В Борисовском районе в хуторе Климовое произошел сброс снарядов с дрона. В Волоконовском районе три населенных пункта подверглись обстрелу 10 боеприпасами, а также были совершены атаки с помощью двух беспилотников.

В Грайворонском округе по шести селам было выпущено два снаряда и зафиксирован прилет девяти дронов. В Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам 10 боеприпасами и атакам 11 беспилотников.

В Прохоровском районе система противовоздушной обороны успешно сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В Шебекинском муниципальном округе, в который входят город Шебекино, села Безлюдовка, Кошлаково, Муром и Ржевка, а также хутора Балки и Панков, произошли два обстрела, при которых было выпущено шесть снарядов. Кроме того, эти населенные пункты подверглись атакам восьми беспилотников. В Яковлевском муниципальном округе беспилотный летательный аппарат самолетного типа атаковал объект инфраструктуры связи.
Утром 12 февраля Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на среду уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над регионом России.

Ранее силы РФ сорвали подготовку наступления ВСУ на Белгородскую область.

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