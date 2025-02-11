Силы РФ сорвали подготовку наступления ВСУ на Белгородскую область

Российские войска атаковали ангары с техникой Вооруженных сил Украины рядом с границей России, сорвав наступление украинской армии на Белгородскую область. Об этом заявил Telegram-канал SHOT.

«Российские военные сорвали готовящееся масштабное наступление ВСУ на Белгородскую область. Они уничтожили огромный секретный хаб с техникой в 10 км от границы с РФ», — пишет канал.

По его данным, воздушная разведка ВС РФ вычислила движение масштабной колонны в направлении Белгородской области. Более десяти единиц украинской техники было замаскировано в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области, в том числе БМП «Росомак» и две единицы «Козак».

На видео, которое опубликовал SHOT, видно, как FPV-дрон, по сведениям канала, на оптоволокне, залетает в ангар и атакует технику. На других кадрах из зданий идет черный дым.

В ночь на 10 февраля ТАСС сообщал, что командование ВСУ перебросило к Судже Курской области более 320 человек из Сум и Чернигова.

Ранее военный эксперт заявил о неспособности ВСУ организовать еще одно наступление в Курской области.