Российские военнослужащие начали теснить ВСУ к западной границе Луганской народной республики (ЛНР) на Сватовско-Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«За последние несколько суток на участке фронта северо-западнее Макеевки (ЛНР) отмечено продвижение наших войск по направлению Петровского (украинское название Грековка), расположенного на западной границе ЛНР», — заявил он.

По словам Марочко, российские бойцы уничтожили несколько опорных пунктов и зачистили лесополосу, чем сократили межпозиционное пространство между передовыми позициями. Он добавил, что расстояние до украинских пунктов в окрестностях Петровского составляет менее 3 километров. Помимо этого, армия России расширила зону контроля вдоль реки Жеребец.

До этого Марочко сообщал, что российские военные заняли ряд позиций украинской армии, продвигаясь вдоль реки Оскол в Харьковской области. По его словам, часть опорных пунктов противник оставил без боя. Их занятие позволило увеличить зону контроля в данном районе.

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли в плен под Купянском итальянского пиццамейкера.