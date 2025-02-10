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Командир «Ахмата» заявил о ликвидации большей части солдат ВСУ в Курской области

Генерал Алаудинов заявил об уничтожении большей части бойцов ВСУ под Курском
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Телеграм-канал «Апти Алаудинов АХМАТ»

Большинство украинских военных, которые вошли на территорию Курской области в августе 2024 года, уничтожены. Об этом в интервью ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери на территории Курской области. Он добавил, что на данный момент под Курском находятся украинские подразделения, которые были сформированы из мобилизованных.

«Тем не менее периодически мы фиксируем появление у нас и других подразделений ВСУ, и специальных подразделений. В том числе и иностранный легион», — добавил Алаудинов.

До этого сообщалось, что командование украинской армии перебросило в Суджанский район Курской области более 320 человек из резервов. По данным ТАСС, ВСУ перебросили подразделения на тяжелой технике из Чернигова, резервные роты десантников и штурмовиков — из Сум.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР.

Ранее в детском саду в Курской области возник пожар после атаки беспилотника.

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Атаки на Курскую область
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