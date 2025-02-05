Кадыров опубликовал видео с взятыми в плен бойцами ВСУ

Кадыров: наши бойцы взяли в плен двух военнослужащих ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился видеозаписью, на которой командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов провел беседу с военнопленными Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петро и Денисом. Соответствующий пост чеченский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

«И снова рубрика «Наши пленные». Знакомьтесь с результатами проделанной легендарным спецназом «АХМАТ» совместной работы с героической 4-й бригадой МО РФ в районе города Часов Яр Донецкой Народной Республики», — подписал кадры Кадыров.

Глава Чечни поблагодарил Алаудинова за проделанную работу, а также отметил состояние военнопленных. Сами же бойцы ВСУ подтвердили хорошее отношение в российском плену.

Кадыров также написал, что всем, кто сражается на стороне ВСУ, следует сдаться в плен армии России и сохранить свою жизнь.

Незадолго до этого в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150». В оборонном ведомстве добавили, что в настоящее время все военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там российским бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Ранее появилось видео возвращения российских военных из плена.