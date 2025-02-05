Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров опубликовал видео с взятыми в плен бойцами ВСУ

Кадыров: наши бойцы взяли в плен двух военнослужащих ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился видеозаписью, на которой командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов провел беседу с военнопленными Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петро и Денисом. Соответствующий пост чеченский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

«И снова рубрика «Наши пленные». Знакомьтесь с результатами проделанной легендарным спецназом «АХМАТ» совместной работы с героической 4-й бригадой МО РФ в районе города Часов Яр Донецкой Народной Республики», — подписал кадры Кадыров.

Глава Чечни поблагодарил Алаудинова за проделанную работу, а также отметил состояние военнопленных. Сами же бойцы ВСУ подтвердили хорошее отношение в российском плену.

Кадыров также написал, что всем, кто сражается на стороне ВСУ, следует сдаться в плен армии России и сохранить свою жизнь.

Незадолго до этого в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150». В оборонном ведомстве добавили, что в настоящее время все военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там российским бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Ранее появилось видео возвращения российских военных из плена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами