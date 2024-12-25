В Госдуме заявили, что коловрат может быть экстремистским символом, а может и не быть

Имперский флаг с коловратом могут признать экстремистским, если изображенный на нем символ похож на свастику, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы, историк Михаил Матвеев. До этого школьник из Тольятти принес на урок имперский флаг с изображением правостороннего коловрата, учитель назвала его нацистом.

«Имперский флаг точно не запрещен. Что касается коловрата, насколько понимаю, есть несколько вариантов его изображений — и те, которые похожи на свастику, могут быть признаны незаконными. Могу только добавить, что сейчас у части молодежи увлечение неоязычеством, об опасности этого говорил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на недавнем Всемирном русском народном соборе. Но между неоязычеством и фашизмом нельзя ставить знак равенства. Нужно понимать: те, кто используют коловрат, таким образом намекают на фашистскую свастику? Или на солнце как первоисточник? Что у них в голове? А это можно понять только по контексту и экспертам. Я не эксперт, но думаю, что нанесение на имперский флаг вместо двуглавого орла коловрата является, конечно, эклектикой и китчем, но является каким-то самостоятельным смыслом. В чем он — я затрудняюсь ответить, потому что Российская империя в дохристианский период не существовала», — сказал Матвеев.

25 декабря в паблике «Типичный Тольятти» мать школьника пожаловалась на педагога, который назвал ее сына нацистом. По словам родительницы, учитель позвонила ей и заявила, что ее сын принес в школу флаг нацистов. Выяснилось, что вахтерша увидела, как мальчик показывает сверстникам имперский флаг с коловратом в раздевалке, и обратилась к директору. То, что флаг является нацистским, подтвердили и учителя-историки. Мать мальчика вызвали в школу, женщина сняла общение на видео и пообещала обратиться в прокуратуру. Следственный комитет начал проверку.

Ранее в Москве осудили мужчину, который опубликовал в соцсетях экстремистскую символику.