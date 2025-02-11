Стало известно о смерти первой крымчанки-участницы СВО

ForPost cообщил о смерти первой участницы из Крыма Ким

В крымском Судаке похоронили 52-летнюю Елену Ким, в мае 2023 года подписавшую контракт с Минобороны России. Об этом сообщило издание ForPost.

Как рассказал ее брат Дмитрий, Елена после подписания контракта работала медсестрой в зоне СВО.

«Жила в землянке для эвакуированных раненых. Помню, что, уезжая из отпуска обратно на фронт, всегда нагружала машину всем необходимым там оборудованием», — говорится в сообщении.

Известно, что женщины не стало 12 января. Причины смерти Елены на данный момент неизвестны.

Недавно сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб подполковник полиции Сергей Скоба. Мужчина погиб под Курском. Точное место смерти не уточняется. Как сообщил источник, Скоба ранее возглавлял отдел полиции по Железнодорожному району Самары.

7 февраля сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский погиб вместе с бывшим командиром добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым, когда они выполняли задачи в зоне СВО.

Ранее стали известны подробности гибели вице-губернатора Приморья на СВО.