Сотрудник МЧС погиб на СВО вместе с вице-губернатором Приморья Ефремовым

Сотрудник МЧС по Приморью Иваровский погиб вместе с вице-губернатором Ефремовым

Сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский погиб вместе с бывшим командиром добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым, когда они выполняли задачи в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве заявили, что 45-летнего Иваровского не стало 2 февраля.

«Трагедия произошла при рекогносцировке маршрута движения от села Новоивановка к поселку Никольский», — сказано в сообщении.

В сентябре 2023 года Иваровский стал добровольцем в составе 22-го отряда БАРС «Тигр». С 2001 по 2004 год он участвовал в проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Удостоен медали «За воинскую доблесть». Также награжден нагрудными знаками «За службу на Кавказе», «Участник боевых действий», «За верность долгу».

2 февраля губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что его заместитель погиб, возвращаясь с боевого задания в Курской области.

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В феврале 2024 года Ефремова, который занимал пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, назначили вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Он был удостоен званий «Герой Приморья» с формулировкой «За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации» и «Герой ДНР».

Ранее стало известно, что Ефремов во главе «Тигра» принимал участие в «самых жестких операциях» на СВО.