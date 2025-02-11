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В зоне СВО погиб подполковник полиции из Самары

В силовых структурах Самары заявили о смерти на СВО подполковника полиции Скобы
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Евгений Биятов/РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб подполковник полиции Сергей Скоба. Об этом сообщили в Telegram-канале Ассоциации сотрудников силовых структур Самары.

По информации ассоциации, мужчина погиб под Курском. Точное место смерти не уточняется. В канале отметили, что Скоба ранее возглавлял отдел полиции по Железнодорожному району Самары.

По информации портала «63.ru», подполковник полиции служил в органах на протяжении примерно 18 лет. В 2020 году Скоба был уволен. Причиной тому стало совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции. После этого публичной информации о мужчине не появлялось.

7 февраля сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский погиб вместе с бывшим командиром добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым, когда они выполняли задачи в зоне СВО.

Ранее стало известно, что Ефремов во главе «Тигра» принимал участие в «самых жестких операциях» на СВО.

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