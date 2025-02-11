В Госдуме призвали бойцов СВО не принимать подарки от незнакомок

Участникам специальной военной операции (СВО) стоит быть осторожными и не принимать подарки от незнакомок. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

Иванов обсудил с командирами подразделений их опасения в связи с празднованием 23 Февраля. По словам командиров, существует вероятность, что противник может попытаться использовать праздник для своих целей, подсовывая солдатам взрывные устройства под видом подарков.

«Сейчас не самое подходящее время для получения посылок и подарков от «таинственных незнакомок», — отметил депутат, добавив, что бойцы СВО сталкиваются с хитрым и коварным противником, который может применять нестандартные методы.

В декабре сообщалось, что в подмосковной Балашихе девятиклассницы из школы №1 приняли участие в двухчасовом мастер-классе по изготовлению окопных свечей для участников спецоперации.

Ранее журналисты рассказали о противостоянии двух генералов на СВО.