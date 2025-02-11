Украинская армия готовит ловушку для командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Андрея Мордвичева. Об этом сообщил телеканал Tsargrad.tv со ссылкой на экспертов.

«Грядет противостояние двух генералов — главкома Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого и командующего войсками ЦВО Андрея Мордвичева. Последнего украинцы мечтают заманить в «котел», — говорится в материале на портале телеканала.

По мнению опрошенных журналистами экспертов, о том, что «будет буря», говорит высокая активность украинской артиллерии, а также переброска резервов ВСУ под Покровск (украинское название Красноармейска).

Предполагается, что украинцы пойдут в атаку в направлении Новотроицкого от Песчаного и Новоалександровки. Таким образом они рассчитывают загнать российскую армию в «котел». Впрочем, отмечается в статье, Мордвичев к наступлению ВСУ готов.

6 февраля депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что Вооруженные силы России взяли в клещи Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, российские войска перерезают украинским подразделениям, которые находятся в населенном пункте, транспортные коммуникации по поставкам вооружения, питания, горюче-смазочных материалов.

Ранее в США рассказали о крахе обороны ВСУ в ДНР.