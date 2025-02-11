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Лжеполицейские освободили двух мобилизованных украинцев

На Украине лжеполицейские остановили автобус и освободили двух мобилизованных
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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

В Черниговской области двое мужчин, представившись полицейскими, освободили двух мобилизованных. Об этом рассказали в Нацполиции Украины.

Мужчины представились полицейскими, угрожая оружием, остановили автобус с военнообязанными и забрали с собой двух мобилизованных.

«В ходе спецоперации полицейские Черниговщины совместно с СБУ задержали нападавших», — говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, мужчины забрали мобилизованных, чтобы не допустить их доставку к месту службы. За такую услугу каждый из них получил по пять тысяч долларов.

Недавно советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Украина должна активно решать проблему нехватки живой силы в рядах ВСУ, чтобы стабилизировать фронт.

3 января в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что решение о мобилизации мужского населения на Украине с 18 лет будет подготовлено и принято в ближайшее время.

Ранее депутат Рады рассказал о дезертирстве мобилизованных украинцев на учениях за границей.

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