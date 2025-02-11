Российский дрон подорвал два БТР ВСУ в Харьковской области и попал на видео

Минобороны РФ показало кадры уничтожения двух БТР ВСУ в Харьковской области

Российский беспилотник ликвидировал два бронетранспортера YPR-765 ВСУ в ангаре, расположенном в Харьковской области. Кадры уничтожения БТР опубликовало Минобороны РФ.

Видео снято с двух ракурсов: от лица дрона, залетевшего в ангар и подорвавшего бронетехнику, а также от лица беспилотника, запечатлевшего взрыв со стороны.

Отмечается, что в операции по ликвидации БТР участвовали расчеты беспилотников группировки ВС РФ «Запад».

До этого сообщалось, что в ходе боевых действий в Курской области бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» применили беспилотные летательные аппараты FPV с функцией автозахвата цели. Используемый БПЛА, названный «Бумерангом», оснащен искусственным интеллектом, позволяющим автоматически навестись и поразить цель даже при потере видеосигнала или сигнала управления вследствие действия средств РЭБ.

Боец с позывным «Стрелец» подтвердил успешное применение «Бумеранга» вблизи Черкасского Поречного, где был поражен объект с украинскими пехотинцами.

Ранее российский морпех уничтожил из ПЗРК дорогостоящий украинский беспилотник.