«Ахмат» начал использовать FPV-дроны с автонаведением в Курской области

В ходе боевых действий в Курской области бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» применили беспилотные летательные аппараты FPV с функцией автозахвата цели. Об этом сообщил ТАСС оператор дрона с позывным «Стрелец».

По его словам, используемый БПЛА, названный «Бумерангом», оснащен искусственным интеллектом, позволяющим автоматически навестись и поразить цель даже при потере видеосигнала или сигнала управления вследствие действия средств РЭБ.

«Стрелец» подтвердил успешное применение «Бумеранга» вблизи Черкасского Поречного, где был поражен объект с украинскими пехотинцами.

Другой оператор FPV-дронов с позывным «Псих» рассказал о расширении применения украинской стороной дронов с оптоволоконной связью на дальности более 20 километров, отметив, что бойцы научились выявлять точки запуска по блестящему оптоволокну на земле, успешно уничтожая позиции противника с помощью ответных ударов FPV-дронов.

До этого российский оператор БПЛА рассказал, что российские российские бойцы начали использовать FPV-дроны с функцией автозахвата цели на Купянском направлении.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры тарана российским дроном украинского БПЛА «Баба-Яга».