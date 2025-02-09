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Российский морпех уничтожил из ПЗРК дорогостоящий украинский беспилотник

Морпех ВС РФ в тапочках сбил из ПЗРК дрон ВСУ Jupiter Hunter стоимостью $50 тыс.
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Российский морпех, отдыхавший после боевой смены, услышал звук пролетающего украинского дрона, вышел из укрытия и сбил вражеский беспилотник из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба». Видео точного выстрела опубликовал Telegram-канал «ZOV Камчатка».

На кадрах военный 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, одетый в тапочки, майку и «треники», держит в руках ПЗРК, прицеливается, стреляет и сбивает беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Оказалось, что боец Вооруженных сил РФ уничтожил украинский разведывательно-ударный беспилотник Jupiter Hunter 1, который стоит более $50 тысяч. Этот дрон способен вертикально взлетать и приземляться, а также переносить до четырех боеприпасов. По данным разработчиков, БПЛА оснащен электродвигателем, поэтому не издает шума и неуязвим для станций радиоэлектронной борьбы.

До этого сообщалось, что российские операторы дронов начали бороться с украинскими БПЛА с помощью сетей. Новая система получила название «Сеткомет»: дрон бросает на беспилотник противника сеть, которая запутывает винты аппарата, после чего тот теряет управление и падает на землю.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры тарана российским дроном украинского БПЛА «Баба-Яга».

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