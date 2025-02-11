Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в курском приграничье более 300 солдат. Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе боя российские военные уничтожили два танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин (ББМ), а также два миномета и шесть пунктов управления беспилотниками. В Минобороны отметили, что за сутки в плен российской армии сдались два бойца противника.

В ведомстве добавили, что за все время боевых действий в Курской области украинская армия потеряла более 59 тыс. военных, 260 боевых машин, 208 бронетранспортеров, а также 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства.

До этого российский военкор Юрий Котенок сообщил, что украинская армия снова предприняла попытку прорыва к населенному пункту Черкасская Конопелька в Курской области. По его словам, украинские солдаты предприняли попытку атаки в ночь на 11 февраля. Группировки противника направились в сторону населенного пункта на технике, но не доехали и были уничтожены.

Ранее посол заявил о попытках ВСУ скрыть следы преступлений в Курской области.