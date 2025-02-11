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Российский военкор сообщил о новой попытке прорыва ВСУ в Курской области

Военкор Котенок: ВСУ снова пытались прорваться к курской Черкасской Конопельке
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Украинская армия снова предприняла попытку прорыва к населенному пункту Черкасская Конопелька в Курской области. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские солдаты предприняли попытку атаки в ночь на 11 февраля. Группировки противника направились в сторону населенного пункта на технике, но не доехали и были уничтожены.

«Саму Черкасскую Конопельку наши зачистили. Полностью под контролем ВС РФ», — заявил он.

Котенок отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери на линии фронта.

До этого военкор Евгений Поддубный заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области должны ошеломлять украинское общество. Он отметил, что только по официальным данным это число приближается к 60 тыс. военнослужащих.

10 февраля военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ не смогут организовать еще одно наступление в Курской области, несмотря на стягивание войск в Суджанском районе региона. По его словам, украинская армия не располагает необходимыми для этого ресурсами.

Ранее посол заявил о попытках ВСУ скрыть следы преступлений в Курской области.

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