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На Украине заявили, что специалистов ракетных войск переводят в пехоту ВСУ

Депутат Рады Гончаренко: техников систем IRIS-T начали переводить в пехоту ВСУ
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Global Look Press

Украинских военных техников, которые занимаются обслуживанием ракетных систем IRIS-Т, начали переводить в пехотные подразделения ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«У меня есть информация, что военных техников, обслуживающих системы IRIS-Т, переводят в пехоту. По их словам, приходят распоряжения на перевод или исключение из части», — написал парламентарий.

Он напомнил заверения генштаба ВСУ в том, что из военных, занятых обслуживанием западных систем, не будут делать пехотинцев, и потребовал объяснений.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ разваливаются из-за коррумпированного командования. По её словам, в рядах украинской армии «цветет и пахнет» коррупция. Своих людей устраивают в тыл, чтобы они не попали в пехоту.

Безуглая подчеркнула, что такие люди во время чисток остаются на своих местах, а на передовую отправляют тех, кто не давал взятку и является специалистом, не способным к интригам.

Ранее главком ВСУ заявил, что мобилизация не закрывает потребности армии.

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