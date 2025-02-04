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В Раде сообщили о протестах на границе Украины и Белоруссии

Дмитрук: украинцы вышли на акцию против блокпостов на границе с Белоруссией
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Gleb Garanich/Reuters

Сотни украинских граждан приняли участие в протестах на границе с Белоруссией против блокпостов, которые здесь установили пограничники. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, акцию организовали жители села Старое в Ровненской области.

«Несколько сотен человек протестуют против блокпостов, которые там (на границе Украины и Белоруссии. — «Газета.Ru») установили пограничники», — отметил законодатель.

Он уточнил, что участники протестов требуют убрать натянутую по периметру населенного пункта колючую проволоку и засыпать рвы вокруг Старого. Более того, граждане обвиняют украинского лидера Владимира Зеленского в попытках запугать их присутствием на границе белорусских военнослужащих. При этом в реальности никаких бойцов Вооруженных сил Белоруссии здесь нет.

Информацию о том, что в Ровненской области начались протесты, подтвердил и представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Местное издание «Страна.ua» со ссылкой на чиновника сообщило, что люди требовали вернуть им право собирать дикоросы вдоль границы, а также прекратить проверку документов у мужчин.

Как рассказал Демченко, в ходе акции состоялся разговор между жителями села и пограничниками. После беседы граждане разошлись, но пообещали в случае необходимости вновь выйти на улицы и заблокировать дороги.

Ранее в Киеве состоялся митинг, участники которого потребовали от властей обеспечить процесс демобилизации военнослужащих.

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