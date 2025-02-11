В Херсонской области два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ

В результате обстрела украинской армии в городе Новая Каховка Херсонской области пострадали два человека. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Новой Каховки — пострадали жители нашего округа. На момент прилета они находились там», — заявил он.

По словам Филипчука, женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы. Их госпитализировали. На данный момент медики оказывают им всю необходимую помощь. Угрозы для их жизни и здоровья нет.

До этого руководитель окружной администрации Виталий Гура сообщал, что украинские военные обстреляли центр Новой Каховки. По его словам, прилет пришелся на городской рынок. Он добавил, что в результате атаки был поврежден газопровод, однако оперативные службы быстро устранили последствия атаки.

8 февраля Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Новой Каховке. По данным властей, в результате атаки были повреждены пять многоквартирных домов, детский сад «Ромашка», две ЛЭП и газопровод.

Ранее момент мощного взрыва в Энгельсе попал на видео.