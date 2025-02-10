Украинская армия обстреляла рынок в российском городе

Украинские военные обстреляли центр Новой Каховки в Херсонской области, заявил в своем Telegram-канале руководитель окружной администрации Виталий Гура.

«Со стороны ВСУ в результате обстрела в городе Новая Каховка на территории центрального городского рынка в районе 1-й котельни поврежден газопровод. В связи с повреждением было нарушено давление газа в сети», — рассказал чиновник.

Он уточнил, что аварийные службы уже устранили повреждения, полученные трубой во время обстрела.

8 февраля Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Новой Каховке. По данным властей, в результате атаки были повреждены пять многоквартирных домов, детский сад «Ромашка», две ЛЭП и газопровод. Также повреждения нашли на здании неработающего магазина и хозяйственной постройке.

Однако среди населения пострадавших нет, заключила администрация.

Новая Каховка располагается на левом берегу Днепра в прифронтовой зоне.

Ранее ВСУ атаковали Рыльск в Курской области.