Момент мощного взрыва в Энгельсе попал на видео

Появились кадры взрыва в Энгельсе Саратовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах можно услышать звук мощного взрыва, после которого включается сигнализация на автомобилях. На протяжении всего ролика звучит сирена, предупреждающая население об опасности. Очевидцы рассказали, что от взрывной волны в домах затряслись стекла.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 11 февраля перехватили и уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. Наибольшее число дронов — 18 — были сбиты над территорией Саратовской области, в том числе над Энгельсом.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, жители Энгельса слышали громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди, со стороны аэродрома. Также сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.

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