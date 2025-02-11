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Российский сапер заявил, что ВСУ потеряли значительную часть бойцов в угледарских тоннелях

Сапер Зять: тоннели Угледара стали могилой для большой части группировки ВСУ
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Командование украинской армии во время боев потеряло значительную часть своей угледарской группировки в тоннелях под городом. Об этом в интервью ТАСС рассказал сапер-стрелок группировки войск «Восток» с позывным Зять.

По его словам, угледарские тоннели находились на территории бывших ферм и были вырыты прямо под зданиями.

«Эти тоннели, по сути, стали для них [ВСУ] могилой, там оказалось похоронено довольно большое количество украинских военнослужащих, которые должны были защищать Угледар», — заявил он.

Сапер добавил, что подземные ходы представляли собой разветвленную сеть, замаскированную зданиями. Они были вырыты на глубине нескольких метров и закреплены мешками с землей. Он отметил, что высота тоннелей различалась и это позволяет утверждать, что они были вырыты вручную.

«Ошибка противника была в том, что они заминировали подходы. Первое, что мы сделали, это подорвали эти подходы, и они оказались заблокированными в этих условиях», — добавил боец.

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