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Солдаты ВСУ казнили на позициях в Курской области своего сослуживца

РИА Новости: в Курской области найден казненный сослуживцами солдат ВСУ
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военнослужащие казнили на позициях в Курской области своего сослуживца, привязав к дереву перед окопами его тело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в минобороны России.

«Военнослужащие группировки «Север» на отбитых у ВСУ позициях, расположенных в районе населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области, обнаружили тело мертвого привязанного своими сослуживцами к дереву бойца ВСУ. Украинский военный <...> принадлежал 21-й отдельной механизированной бригаде украинской армии», — сообщил источник.

Агентству были переданы кадры, на которых виден и привязанное к дереву тело, и трое ликвидированных при штурме военнослужащих ВСУ — все они также принадлежат 21-й украинской бригаде.

До этого военкор Евгений Поддубный заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области должны ошеломлять украинское общество.

Он отметил, что только по официальным данным это число приближается к 60 тыс. военнослужащих.

Ранее британский спецназ обвинили в массовых убийствах за границей.

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