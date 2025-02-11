Украинские военнослужащие казнили на позициях в Курской области своего сослуживца, привязав к дереву перед окопами его тело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в минобороны России.

«Военнослужащие группировки «Север» на отбитых у ВСУ позициях, расположенных в районе населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области, обнаружили тело мертвого привязанного своими сослуживцами к дереву бойца ВСУ. Украинский военный <...> принадлежал 21-й отдельной механизированной бригаде украинской армии», — сообщил источник.

Агентству были переданы кадры, на которых виден и привязанное к дереву тело, и трое ликвидированных при штурме военнослужащих ВСУ — все они также принадлежат 21-й украинской бригаде.

До этого военкор Евгений Поддубный заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области должны ошеломлять украинское общество.

Он отметил, что только по официальным данным это число приближается к 60 тыс. военнослужащих.

Ранее британский спецназ обвинили в массовых убийствах за границей.