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Британский спецназ обвинили в массовых убийствах за границей

Times: британский спецназ обвиняют в массовых убийствах в Афганистане и Сирии
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Reuters

Британский спецназ подозревают в причастности к массовым убийствам гражданских лиц в Афганистане и Сирии. Об этом сообщает издание The Times.

Отмечается, что спецназовцы убивали местных жителей по одному лишь подозрению в причастности к терроризму.

Расследование в Афганистане основано на показаниях семи свидетелей из числа британских спецназовцев, которые утверждают, что три подразделения Специальной авиационной службы (САС) казнили в период с 2010 по 2013 год около 80 афганцев в ходе ночных рейдов.

Один из источников предполагает, что спецназовцы могли совершать эти убийства из-за «разочарования» от отсутствия возможности «длительно задерживать подозреваемых повстанцев».

В декабре Управление Федеральной службы безопасности по Донецкой народной республике рассекретило документы о массовых убийствах мирных жителей Донбасса нацистами в годы Великой Отечественной войны, в период с 1941 по 1943 год.

Ранее Си Цзиньпин потребовал остановить массовые убийства в Китае.

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