Британский спецназ подозревают в причастности к массовым убийствам гражданских лиц в Афганистане и Сирии. Об этом сообщает издание The Times.
Отмечается, что спецназовцы убивали местных жителей по одному лишь подозрению в причастности к терроризму.
Расследование в Афганистане основано на показаниях семи свидетелей из числа британских спецназовцев, которые утверждают, что три подразделения Специальной авиационной службы (САС) казнили в период с 2010 по 2013 год около 80 афганцев в ходе ночных рейдов.
Один из источников предполагает, что спецназовцы могли совершать эти убийства из-за «разочарования» от отсутствия возможности «длительно задерживать подозреваемых повстанцев».
В декабре Управление Федеральной службы безопасности по Донецкой народной республике рассекретило документы о массовых убийствах мирных жителей Донбасса нацистами в годы Великой Отечественной войны, в период с 1941 по 1943 год.
Ранее Си Цзиньпин потребовал остановить массовые убийства в Китае.