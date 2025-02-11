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В Саратовской области включили системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников

Бусаргин сообщил об опасности атаки дронов в Саратовской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

На территории Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:47 по московскому времени.

Бусаргин подчеркнул, что все экстренные службы находятся в полной готовности.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 10 февраля российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины. Семь из них ликвидировали над территорией Краснодарского края, три над Брянской областью, два над Ростовской и по одному над Белгородской и Курской областями и Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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